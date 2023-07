Chiude la funicolare di Biella. L'impianto non passa il collaudo

La funicolare del Piazzo a Biella non passa il collaudo e chiude da oggi (martedì 25 luglio) a tempo indeterminato. Il direttore di esercizio ha infatti rilevato durante i collaudi periodici dei problemi legati alla saldature di collegamento dei bracci su cui sono collegate le ruote di scorrimento. Ancora da stabilire il tempo necessario per effettuare le riparazioni.

Il comune, per volontà del sindaco Claudio Corradino, però attiverà il servizio navetta per raggiungere il pittoresco borgo della città, e non lasciare insoddisfatti i turisti proprio in questa stagione, a pochi giorni dal World Federation of Master Tailors, l’evento mondiale che riunirà al piazzo i migliori sarti.

Sull'impianto si dovrà procedere con un intervento che implica lo smontaggio di alcune parti e il loro rimontaggio, un intervento di oltre 100mila euro.

Diversi i disguidi si erano verificati nelle scorse settimane per liberare i passeggeri; erano dovuti intervenire anche i vigili del fuoco.