Gambizzò la ex, dopo 15 mesi di carcere va ai domiciliari

Il primo aprile 2022 una donna di 34 anni venne ferita con colpi di pistola alle gambe in via Domodossola a Torino dall'ex compagno per vendetta. Fatti che, uniti all'accusa di violenza sessuale, sono costati all'uomo, Hamza Dritan, una condanna in primo grado a 9 anni e 10 mesi di carcere. Ma ora, a 15 mesi di distanza, nei suoi confronti è stato emesso un decreto di scarcerazione: andrà ai domiciliari con il braccialetto elettronico. “Non è giusto, è questa la tutela che viene garantita alle donne? Non è giustizia”, dice la donna in un'intervista a diversi quotidiani, contestando il provvedimento. “Come si fa a dare i domiciliari a una persona che voleva ammazzarmi? Adesso ho paura, per me e per i miei figli”.

“Valuteremo le iniziative da intraprendere considerata tutta la giurisprudenza che ritiene la violenza sessuale ostativa alla concessione dei domiciliari”, aggiunge il suo avvocato Gino Domenico Arnone. “Abbiamo condotto un processo che si è concluso con pena e risarcimenti esemplari. Non lasceremo nulla di intentato”. Durante il processo la donna ha raccontato le minacce e le vessazioni subite durante la relazione. Fino a quel primo aprile, quando in via Domodossola l'uomo sparò sei colpi di pistola.

Il Tribunale ha riconosciuto alla donna una provvisionale di 60mila euro. Al momento Dritan, secondo quanto riferisce il Corriere di Torino, ha versato 3mila euro e scritto una lettera di scuse. Alla base della decisione dei giudici di concedere i domiciliari c'è anche il comportamento collaborativo dimostrato durante le indagini e all'interno del carcere.

Di seguito il servizio di Federica Burbatti andato in onda il primo aprile 2022: