GdF, sequestro di 3 milioni per truffa ai danni dell'UE

Un sequestro preventivo per quasi tre milioni di euro, nei confronti di quattro persone indagate per truffa aggravata ai danni dell'Unione Europea. E' stata chiamata "Carte false" l'indagine coordinata dalla Procura europea; la Guardia di Finanza di Asti ha eseguito il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, emesso dal Gip del Tribunale di Milano, nei confronti di quattro persone. Si tratta di tre componenti di un consiglio di amministrazione e un manager di una società a responsabilità limitata con sede a Milano ma proiezioni operative nell'astigiano.

L'indagine

Secondo le indagini, nel periodo tra il 2017 e il 2020 i quattro avrebbero eseguito raggiri con operazioni di "windows dressing": avrebbero fornito false informazioni ai funzionari incaricati di erogare i finanziamenti, che sarebbero servite a dimostrare una realtà florida, quando la situazione invece era quella di una grave difficoltà finanziaria. In questo modo avrebbero indotto in errore i funzionari ottenendo da istituti di credito finanziamenti per 2.954.806 euro, di cui 2.884.806 a valere sulle risorse del programma Cosme e Fondo europeo investimenti strategici (Efsi) e 70mila euro sul bilancio nazionale. Alla fine del 2019 risultavano perdite d'esercizio occultate per 11,9 milioni di euro e un patrimonio netto negativo per 7,3 milioni di euro. Le quattro persone coinvolte sono state segnalate alla Procura Europea, sede di Torino, per truffa aggravata ai danni dell'Unione Europea, indebita percezione di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta. Sequestrati immobili e terreni in Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, e conti correnti.