GeoResQ per tutti: l'app per chiedere aiuto in montagna diventa gratuita

Diventa gratuita GeoResQ ( www.georesq.it ), un’app per cellulari dedicata alle attività in montagna che è in grado di inviare una richiesta di aiuto quando ci si trova in pericolo e si ha bisogno di soccorso.

Grazie ai fondi straordinari che il Ministero del Turismo ha stanziato a favore del Club Alpino Italiano (CAI), da oggi, 10 luglio, gli utenti possono scaricare gratuitamente l’applicazione.



L’app è stata lanciata dal CAI e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) nel 2013. Fino ad oggi conta oltre 220.000 download e 82.000 utenti attivi ogni anno e un totale di 1322 chiamate di soccorso, 578 interventi del Soccorso Alpino e 740.000 tracce salvate dagli utenti durante le proprie escursioni. GeoResQ è utilizzata abitualmente da escursionisti e amanti delle attività all’aria aperta durante tutto l’anno.