Giornata difficile a Torino per chi si sposta con i mezzi pubblici

Un’altra giornata di disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici a Torino a causa dello sciopero 19 luglio 2023 del servizio TPL nel capoluogo piemontese, proclamato dalle organizzazioni sindacali Faisa-Cisal, Fast-Confsal, Usb e dalla RSU settore Metropolitana. Lo sciopero dura 24 ore ma, poiché si effettua in un giorno feriale, prevede fasce orarie di garanzia nei momenti più ‘caldi’ della giornata.

Gli orari del servizio garantito

servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizi al cliente: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00 ;

alle ore e dalle ore alle ore ; servizio extraurbano, servizio bus sostitutivo ferrovia sfm a Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres: da inizio servizio alle ore 8:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 ;

alle ore e dalle ore alle ore ; servizio ferroviario sfm1 Rivarolo-Chieri: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Nelle restanti fasce orarie NON coperte dai turni di garanzia il servizio trasporto pubblico locale di Torino può quindi subire variazioni o cancellazioni. È in ogni caso assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce garantite.

Lo sciopero può avere ripercussioni anche sui diversi servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi per la clientela.