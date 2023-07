Giro d'Italia donne, brutta caduta per Longo Borghini. Gli attimi della caduta (video)

Dopo il trionfo di ieri, quarta tappa del Giro d'Italia donne, oggi la quinta tappa Salassa Ceres non è andata altrettanto bene per Elisa Longo Borghini. La piemontese è caduta a sette chilometri dall'arrivo, dopo aver preso male una curva e aver sbattuto contro un terrapieno. Un brutto volo con l'azzurra ferma a terra per alcuni minuti, che poi è riuscita a raggiungere il traguardo, ma con oltre 7' e 30 secondi di ritardo. Ieri Longo Borghini era riuscita a conquistare il secondo posto della classifica generale, a 49 secondi dalla maglia rosa, l'olandese Van Vleuten, anche lei scivolata oggi ma ripartita velocemente. Ma con la caduta di oggi la classifica dell'azzurra sembra compromessa.