Giro d'Italia donne, prima vittoria per Elisa Longo Borghini

C'è un tricolore davanti a tutti a Borgo Val di Taro. Non poteva esserci modo migliore per preparare l'arrivo del Giro d'Italia donne in Piemonte: splendida la vittoria di Elisa Longo Borghini, che nella tappa partita da Fidenza, batte in volata l'americana Veronica Ewers.

E, soprattutto, quella che sembrava essere la padrona incontrastata di questo Giro: l'olandese Anneik Van Vleuten. Che resta in rosa, ma la campionessa di Ornavasso ora è seconda in classifica, staccata di soli 49 secondi. Una fuga a 3 alle prime salite dell'Appennino Tosco-Emiliano: prima l'attacco della Ewers, poi sulla sulla di Compiano, a 15 chilometri dall'arrivo, la risposta della maglia rosa e dell'italiana.

Infine, la zampata di Elisa Longo Borghini. Buono anche il nono posto in classifica della cuneese Erica Magnaldi. E se l'attacco in salita è andato così, promette bene la prima gara piemontese, da Salassa a Ceres: partenza alle 11,20, con Cima Coppi al Passo del Lupo, quota 1407 metri. E arrivo in salita a Ceres attorno alle 14, dopo 103 chilometri. L'unica tappa alpina di questo giro. Dopo l'impresa sul Taro, ora Elisa Longo Borghini lancia la sfida. E sulle Alpi Graie, ne vedremo delle belle.