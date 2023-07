La scuola si prepara al nuovo anno, crescono del 9% gli alunni con disabilità

Niente ferie d'agosto per l'Ufficio scolastico regionale. Si inizia a pensare al ritorno di bambini e ragazzi sui banchi. Le lezioni ricominciano lunedì 11 settembre, ma già per il primo del mese, quando di fatto riprende l'attività, la struttura vorrebbe individuare tutti gli insegnanti. Quest'anno, sono previste circa 3.600 immissioni di docenti in ruolo.

Stabile il numero delle scuole

I docenti arriveranno a essere tra i 63 mila e i 64 mila, di cui però in migliaia ancora precari: quanti di preciso si capirà da metà agosto. Un numero totale stabile. Sono 539 le scuole, una in meno dell'anno scorso, 500 mila circa gli studenti, dalle elementari alle superiori, grosso modo cinquemila in meno, l'un per cento. Una tendenza dovuta al calo delle nascite in atto da anni.

Il caso degli alunni con disabilità

Ma, intanto, crescono di quasi il nove per cento - dato in aumento - gli alunni con disabilità, dall'autismo a difficoltà cognitive. Se ne contano oltre 19.000. Tra i motivi, la grande attenzione all'argomento di famiglie e sanità e, pure, della scuola.

La formazione

Alcuni insegnanti chiedono che la formazione sia più concreta. Obiettivo, seguire meglio gli studenti che oggi hanno già una sorta di vantaggio. Spesso le classi sono più piccole, sempre a causa del calo demografico, nel mentre però si deve fare i conti anche con disturbi specifici dell'apprendimento, come la dislessia, per cui non è previsto il docente di sostegno. Intanto, a settembre dovrebbe partire un nuovo concorso per insegnare.