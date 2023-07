Gli appuntamenti culturali del week-end

Partono il 21 luglio e vanno avanti fino a sabato 12 agosto le aperture serali della Reggia di Venaria e dei suoi giardini. Sono le sere d'estate: eventi e spettacoli incentrati quest'anno sul tema del cibo. Si potranno visitare il piano nobile della Reggia, le mostre All'ombra di Leonardo e Meraviglie Reali, i giardini illuminati; assistere poi a spettacoli di danza contemporanea e musica mentre si gusta un aperitivo o si cena. Ci saranno anche scenici giochi d'acqua delle fontane.



Attraverso Festival, è il festival che riunisce oltre 20 comuni del basso Piemonte tra cui Alessandria, Asti e Cuneo. L’obiettivo è contribuire ad abbattere le frontiere tra province per farle diventare un unico scenario. Il 21 luglio in scena Giobbe Covatta a Tortona nel Cortile Chiostro dell’Annunziata; il 22 luglio sarà il turno di Niccolò Fabi a Gavi nella Tenuta La Centuriona.

47esima edizione per Monfort in jazz il festival di Monforte d'Alba, in provincia di Cuneo nello scenografico Auditorium Horszowski situato sulla sommità dell’antico borgo medievale. Il 22 luglio alle 21,30 si esibiscono i Tower of Power, formazione musicale funk e soul di Oakland in california

A Collegno, alla Lavanderia a vapore e nel parco della Certosa, ha trovato casa il festival Apolide, che si è spostato dai boschi di Valfré, a Pianezza. Una scelta imposta agli organizzatori. Due i palchi allestiti dedicati alla musica e uno spazio per l'arte circense. Il 22 luglio si esibisce il polistrumentista australiano Xavier Rudd. Aftershow elettronici ai Magazzino sul Po a Torino.

E sempre a Torino, alla Corte d'onore di Palazzo Reale, il teatro Regio presenta Passaggi d'estate: sabato 21 luglio alle 21 ultimo appuntamento, un concerto diretto dal maestro Riccardo Bisatti: musiche di Mozart, Haydn, e Beethoven.