Dall'afa ai nubifragi

Meteo in Piemonte

Chicchi di grandine fino a 7-8 centimetri di diametro, decine di migliaia di fulmini caduti in poche ore. Il maltempo si è abbattuto in Piemonte ieri sera, mercoledì 12 luglio. A essere principalmente colpiti il Basso Canavese e le Valli di Lanzo, ma anche l'Alto Vercellese, il Novarese e, nel Verbanese, la zona del lago Maggiore verso la Lombardia.

Causa del maltempo, che aveva provocato danni anche nei giorni scorsi, lo scontro dell'aria fredda proveniente da Nord con l'aria calda proveniente da Sud. L'Arpa aveva diramato allerta gialla per in quasi tutta la Regione tranne le aree occidentali e sudoccidentali.

Sono previste piogge anche oggi, 13 luglio, mentre da domani pomeriggio e per il weekend, spiega Andrea Vuolo di Rai Meteo, il tempo migliorerà: “la pressione tornerà ad aumentare e la situazione tornerà più stabile a eccezione delle zone alpine e pedemontane, dove sarà ancora possibile qualche temporale di calore nelle ore tardopomeridiane e serali”. E per l'inizio della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature in Piemonte, con punte fino a 35 gradi tra lunedì e mercoledì, e poi un nuovo peggioramento a metà settimana.

E nell'ultimo bollettino dell'Arpa prevede per oggi e domani (14 luglio) “rovesci e locali temporali moderati a ridosso della fascia montana e pedemontana alpina”, con “possibili fenomeni più intensi con locali grandinate nel settore nordoccidentale”, ma senza particolari criticità: è dunque tornato il colore verde, che indica “assenza di fenomeni significativi prevedibili”.

nel video pubblicato sul canale Telegram “Meteo in Piemonte”, i fulmini a Castiglione Torinese nella sera di mercoledì 12 luglio