Gtt, aumentano le tariffe dei biglietti sui mezzi pubblici

Da 1,70 a 1,90 euro nella versione digitale e a 2 euro in quella cartacea il biglietto City da 100 minuti e un viaggio in metropolitana. Daily, su smart card, che consente un

numero illimitato di corse nel giorno di validazione, passa da 3 a 4 euro in versione digitale e a 4,50 euro se cartaceo. Multidaily, il carnet da 7 biglietti giornalieri da utilizzare anche in giorni non consecutivi, aumenterà da 17.50 a 21 euro. Sono le tariffe approvate questa mattina dalla Giunta Comunale di Torino. Gli aumenti potrebbero entrare in vigore dal 1 ottobre. I biglietti acquistati con la vecchia tariffa saranno ancora validi per 30 giorni dopo l'entrata in vigore dell'adeguamento tariffario.

Resteranno invece invariati i prezzi degli abbonamenti settimanali, mensili e annuali, così come le agevolazioni previste per giovani, anziani e disoccupati.

Aumenti previsti anche per i parcheggi: la tariffa oraria smart che passerà da 1 a 1,20 euro, la ridotta da 1,30 a 1,50 euro, l'ordinaria, da 1,50 a 1,70 e la centrale da 2,50 a 2,80

euro. Nessuna variazione delle tariffe per gli abbonamenti dei residenti.

“La manovra - spiega l'assessora al Bilancio di Torino Gabriella Nardelli - è necessaria per attutire i rincari di carburante, dovuti alla crisi energetica dello scorso anno, l'incremento dell'inflazione e dei tassi di interesse. Gtt e la Città di Torino stanno lavorando ad un piano complessivo di risanamento indispensabile per garantire i bilanci aziendali e assicurare la continuità del servizio e i livelli occupazionali e contrattuali del personale”.



La delibera ora verrà trasmessa alla Regione Piemonte e all'Agenzia della Mobilità Piemontese per le parti di competenza. Dopo il passaggio in commissione consiliare,

arriverà in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.