I cinema provano a dimenticare il Covid con nuovi fondi e tanti giovani in sala

In Piemonte potrebbero aprile altre sale cinematografiche. È una delle possibilità offerte dal nuovo bando della Regione destinato alla ripresa di un mondo duramente colpito dal covid. A novembre l’annuncio durante il Torino Film Festival: per il settore in arrivo 20 milioni. Di questi, 12 per la produzione e 8 per le sale, utilizzando il Fondo europeo di sviluppo regionale.

Quello per i cinema sarà attivo dal 4 settembre e sarà gestito da Finpiemonte. “Un bando innovativo, altre Regioni ci stanno contattando per copiarlo”, ha spiegato l'assessore alle attività produttive Andrea Tronzano.

“E' un bando molto trasversale - spiega Simone Castagno dell'Anec, Associazione Nazionale Esercenti Cinema -- Quindi consente l'innovazione tecnologica e l'aggiornamento tecnologico di tutte le strutture già esistenti. Ci consente anche di mettere a disposizione delle risorse per la riattivazione delle sale chiuse”.

Prevista anche la possibilità di ampliare gli schermi. Ma come stanno adesso le sale?

“Se rapportato all'anno precedente, quindi al 2022, abbiamo un segnale di grande ripresa, per fortuna, in questo momento vediamo le nostre sale affollate da questo titolo, Barbie, che sta coinvolgendo trasversalmente dai ragazzi a tutte le famiglie”.

Rispetto all'anno scorso, i cinema segnano un +50%, ma è ancora un 30% in meno rispetto al periodo pre pandemia. Ma tra gli operatori c'è un certo ottimismo. E c'è una novità: ci sono più giovani.