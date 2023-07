I funerali a Ivrea per monsignor Bettazzi

Oggi i funerali in duomo, ad Ivrea, la casa di monsignor Bettazzi, perché per oltre trent'anni, ha retto la diocesi. Dal 1966, data in cui divenne vescovo parlò alla gente da questo pulpito. Era anche il vescovo in mezzo alla gente. Vicino, sempre. Anche quando l'Olivetti incominciò il suo declino lasciando in cassa integrazione gli operai lui scese in piazza con loro. E ad omaggiarlo ci sono anche quegli operai.

Tra la gente le suore che lo hanno conosciuto nei tempi in cui era appena arrivato suor Teresina e suor Enrica. Sono rimaste accanto a lui in vescovado, perpetua e amministratrice della casa madre.

Don Gian Mario Cuffia è il vicario generale della diocesi di Ivrea che fa le veci del vescovo



Servizio di Federica Burbatti

Intervista a don Gian Mario Cuffia- vicario generale diocesi Ivrea