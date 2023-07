I piani di Pernigotti per il rilancio: resta a Novi ma forse trasloca

Un primo incontro per parlare di futuro. E anche di un eventuale nuovo stabilimento. L'amministratore delegato di Pernigotti Capuano ha confermato al sindaco di Novi Ligure che manterrà il legame tra il marchio e la città. Legame che dura da più di centocinquant'anni.

Oggi Pernigotti appartiene a Jp Morgan e non ha più bisogno della cassa integrazione, scaduta a fine giugno. Per arrivare a questo approdo, lavoratori, sindacati e pure i novesi si sono battuti per quattro anni tra cambi di proprietà e minacce di chiusura dell'azienda dolciaria.

Capuano ha confermato al sindaco che la campagna di Natale è già iniziata e Pernigotti sta producendo cremini, gianduiotti e torroncini. Gli ordini della grande distribuzione a settembre diranno se avrà avuto successo. Il manager ha anche confermato che l'azienda sta valutando un nuovo stabilimento, più moderno di quello attuale di viale della Rimembranza e meno vicino al centro città, quindi più comodo dal punto di vista logistico. Ma non c'è fretta. L'affitto di quello attuale, rimasto ai vecchi proprietari di Pernigotti, scade nel 2025.

Se il rilancio del marchio andrà bene, i sindacati porranno il tema del personale: l'età media dei cinquanta lavoratori è alta e negli anni più bui i giovani che hanno potuto hanno cambiato lavoro.

Intanto il sindaco Muliere e Capuano fanno sapere che si rivedranno a settembre.