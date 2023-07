Zangrillo a Torino incontra l'ATC

La platea è di sindaci, amministratori e funzionari pubblici riuniti dall’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, che nei prossimi anni vuole potenziare la digitalizzazione dei servizi, ridurre i tempi di attesa, velocizzare gli iter delle pratiche, fare rete con le altre istituzioni, assumere altro personale qualificato.

Obiettivi condivisi dal governo, ha spiegato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ospite dell'Atc a Torino. “Adesso abbiamo una opportunità straordinaria che sono i fondi del Pnrr: degli 1,8 miliardi per l'ammodernamento della pubblica amministrazione, il 70% vanno all'Italia. Sono fondi che servono per le competenze, per ripensare i processi di reclutamento delle persone, e per tutto il tema della semplificazione amministrativa: abbiamo le idee chiare e le risorse per realizzare questi piani", ha spiegato.