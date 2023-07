Il Museo Nazionale dell'Automobile compie 90 anni

Era il 19 luglio del 1933. A Torino, la città dell'auto e della Fiat, veniva fondato il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile. Oggi che ha raggiutno i 240 mila visitatori all'anno, il Mauto festeggia i 90 anni dalla sua nascita con un programma ricco di eventi.

A cominciare dalla mostra “Una storia al futuro”: in programma fino all’8 ottobre è un’esposizione che ripercorre le tappe salienti dello sviluppo del Museo attraverso lo spirito visionario dei protagonisti – progettisti, imprenditori e giornalisti – che ne hanno determinato la nascita.

Ma è solo un assaggio. Fino a domenica 23 luglio un ampio programma di eventi diffusi nei luoghi simbolo della città, con talk, proiezioni, laboratori didattici, esposizioni.

Nove le vetture da collezione che, per una settimana, sono ospitate in altrettanti eccezionali luoghi della città: Alfa Romeo Disco Volante del 1952 nella Galleria Grande della Reggia di Venaria, Phoenix II Solare del 1987 in dialogo con la videoinstallazione di Natália Trejbalová alle Ogr, Itala 35/45 HP Palombella del 1909 appartenuta alla Regina Margherita nel Giardino Ducale dei Musei Reali, Pope Waverley Model 36 del 1907 nel cortile del Rettorato dell'Università di Torino a Palazzo Garove, Benz Motor Velocipede del 1898 a Palazzo Birago, Fiat 130 coupé del 1971 al Regio, Fiat 520 del 1928, automobile personale di Virginia Agnelli, moglie di Edoardo fondatore della Juventus, allo Juventus Museum, Itala modello 61 del 1928 nella sede del Museo Storico Reale Mutua, Austin Mini Cooper S del 1969 di The Italian Job nello scalone juvarriano di Palazzo Madama.

Un evento speciale coinvolge la Fiat 508 Balilla del 1935 che, lunedì 17 luglio alle 18.30, torna a correre sulla Pista 500 del Lingotto, dove fu prodotta dal 1932 al 1937.

La giornata clou sarà mercoledì 19 luglio. Novanta anni prima la Città di Torino deliberava la fondazione del Mauto. Ora si ricorderà quella data con tre eventi principali.

Dalle 11 alle 17 presso l'Auditorium del Mauto si svolge La Millemiglia delle idee: una maratona di racconti, dibattiti, opinioni sull'automobile e sugli sviluppi futuri della mobilità. Verrà anche presentata la collaborazione tra il Mauto e Roarington, il Metaland delle auto d'epoca.

Dalle 18, con ritrovo in piazza San Carlo alle 17, la parata di vetture d'epoca, organizzata con Aci Torino e il Veteran Car Club: 30 meravigliose vetture prodotte prima del 1940 sfilano attraverso il centro di Torino lungo le sponde del fiume per raggiungere il Museo dell'Auto intorno alle 19.

Alle 21, nella piazza del Mauto, il concerto dei solisti del Regio Ensemble.