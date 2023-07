Il rock sbarca a Prataglione: a Tom Morello le chiavi della città

Un monumento a forma di chitarra per celebrare uno dei musicisti rock più apprezzati. Il Comune di Prataglione, nel Canavese, ha concesso la cittadinanza onoraria a Tom Morello, leader di alcune formazioni celebri tra la fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila come i Rage Against the Machine e Audioslave.

Le origini

Attivista, autore e cantante, Morello è originario del Piemonte: i suoi avi partirono infatti da Prataglione alla volta degli Stati Uniti. Un legame che evidentemente ha deciso di rinsaldare arrivando nel piccolo Comune domenica 23 luglio, quando il sindaco Giovanni Trucano gli ha conferito la cittadinanza assieme alle chiavi della città, in una festa di paese con centinaia di persone entusiaste.