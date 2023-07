In Monferrato la nuova frontiera del turismo nordeuropeo

Il turismo olandese spopola in Monferrato. Dopo il riconoscimento Unesco i numeri aumentano nelle colline dolci tra olandesi, danesi, scandinavi, belgi. Più sette per cento su l'anno scorso, i numeri. Molto lo fa l'arrivo di connazionali che si sono stabiliti qui come Michael Lothmann, arrivato con la moglie da turista e poi stabilitosi per restare e fare business, mettendo su un glampling che piace molto ai suoi connazionali. Gli ultimi dati dell'Osservatorio Langhe Monferrato Roero registrano dati incoraggianti per i mesi estivi 2022, con aumenti di oltre il 20 per cento e fanno ben sperare per il futuro.

Nel servizio, le interviste a:

Michael Lothmann, titolare glamping

Pier Paolo Verri, vicesindaco Nizza Monferrato

Mariano Rabino, pres. ATL Langhe Monferrato Roero