In nome dell'ambiente sgonfiano le gomme a una settantina di Suv in sosta

Nella notte gomme sgonfiate a una settantina di suv a Torino nella zona del centro, tra corso Vinzaglio e la Gran Madre. È l'opera rivendicata dal gruppo ambientalista Tyre Extinguishers, che ha lasciato sul parabrezza delle vetture colpite un volantino.

"Abbiamo sgonfiato uno pneumatico del tuo Suv. Ti arrabbierai, lo sappiamo. Non ce l'abbiamo con te, ma con la tua auto". Non è la prima volta che succede a Torino. A ottobre un'azione simile in zona Crocetta.

"Utilizzare un'auto enorme come questa in una città come Torino ha conseguenze altrettanto enormi per tutti gli altri", si legge ancora. “I Suv sono inutili e pura vanità. Non ha senso trascinare con te due tonnellate di ferraglia ogni volta che ti muovi”.