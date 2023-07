In ripresa il mercato dell'auto in Europa

Il mercato dell'auto dell'Europa Occidentale registra ancora una crescita a doppia cifra. A giugno - secondo i dati di Acea, l'associazione dei costruttori europei - le immatricolazioni hanno superato quota 1.200.000,

facendo segnare un + 18,7% rispetto allo stesso mese del 2022.

Il primo semestre 2023 chiude con un incremento del 17,6% nei confronti dei primi 6 mesi dello scorso anno.

In Europa è forte la crescita percentuale per il comparto delle auto elettriche: a giugno oltre 158.000 immatricolazioni, il 66% in più del giugno 2022, con una quota di mercato del 15% contro il 10 di un anno fa.

Com'è andata per Stellantis? A giugno in Europa fa segnare un calo del 2,5% rispetto allo stesso mese del 2022. Nel primo semestre dell'anno il gruppo ha venduto più di un 1.100.000 vetture, in crescita del 5,3% sul primo semestre 2022.