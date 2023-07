Il Piemonte ha una nuova sala operativa dei Vigili del Fuoco

Inaugurata la nuova Sala Operativa Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Torino.

La struttura ha una superficie totale di 270 mq suddivisi fra Sala Operativa Regionale (S.O.R.) e Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), Sala di coordinamento fra S.O.R. e S.O.U.P., Sala Situazioni e Sala Crisi, oltre ad un ambiente comune di relax.

La struttura è dotata di isolamento acustico in materiali fonoassorbenti per migliorare la qualità del servizio svolto. La funzione ordinaria della sala operativa è quella della gestione interventistica regionale. Durante le fasi di allerta o di emergenza boschiva, al fine di fronteggiare e gestire le fasi emergenziali sull’intera regione, viene attivata anche la S.O.U.P. L’altra ipotesi per la quale è stata studiata la S.O.R. è quella della gestione delle emergenze sia regionali che interregionali con l’attivazione sia della Sala Situazioni di coordinamento locale sia della Sala Crisi per il coordinamento interregionale e nazionale dei vari enti deputati al soccorso coinvolti nell’emergenza in atto.