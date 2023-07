Inchiesta elezioni Moncalieri, la testimonianza del ministro Zangrillo

Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha testimoniato oggi in tribunale a Torino al processo per una presunta irregolarità elettorale che vede tra gli imputati Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera della Lega e segretario piemontese del partito, e altre due persone. La vicenda è legata alle elezioni comunali a Moncalieri del 2020 e, in particolare, alla figura di Stefano Zacà, storico esponente locale di Forza Italia che, dopo anni di militanza nel partito, aveva deciso di candidarsi con la Lega: il suo nome fu poi cancellato dalla lista con modalità che la Procura ritiene illegittime.

Le parole di Zangrillo

Zangrillo ha spiegato che, da coordinatore di Forza Italia in Piemonte, contattò Molinari (suo omologo per la Lega) dicendogli "di valutare l'opportunità della candidatura di una persona che aveva cambiato partito a due mesi dalle elezioni. Molinari, che aveva molto rispetto delle dinamiche politiche locali, disse che ne avrebbe parlato. Tutti noi condividevamo l'esigenza di presentare una coalizione di centro-destra senza tensioni o smagliature al proprio interno. Io - ha aggiunto Zangrillo - espressi la mia posizione. Poi ognuno si assume la responsabilità delle proprie scelte".