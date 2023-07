Inchiesta sui conti Juve, il processo verso Milano

Il processo sui conti della Juventus dovrebbe essere celebrato a Milano. Così si è espresso il procuratore generale presso la Cassazione in merito alla questione di competenza territoriale sollevata su istanza delle difese dal tribunale di Torino. La discussione davanti alla Suprema corte è in programma il 6 settembre.

La difesa del club bianconero aveva richiesto in aula a Torino di spostare il procedimento a Milano o a Roma. Il gup (giudice per l'udienza preliminare) del capoluogo piemontese aveva demandato alla Cassazione la decisione: nel caso il processo venisse spostato, il 26 ottobre, quando a Torino è in calendario la prossima udienza, il procedimento verrà chiuso per farlo ripartire nella nuova sede.

I legali hanno chiesto il trasferimento perché il reato di “false comunicazioni in bilancio” si consuma nel luogo in cui queste comunicazioni vengono rese note, e in questo caso il luogo è Milano, sede della Borsa. In subordine avevano chiesto Roma perché nella capitale si trova “il data center utilizzato per erogare il servizio”.