Incidente sulle montagne dell'Ossola, ieri pomeriggio, per un cercatore di funghi. L'uomo si trovava in Val Vigezzo ed è scivolato in una zona impervia. La caduta gli ha impedito di proseguire, il cercatore ha quindi chiamato il 112. E' stato raggiunto dai tecnici e da un medico del Soccorso alpino, stabilizzato e imbarellato. E' poi intervenuto un elicottero del 118 di Alessandria per portarlo in ospedale.