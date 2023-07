Incidente sulla A6, un'auto a fuoco

Un'autovettura di traverso sulla A6 Torino-Savona, ferma contro il guardrail, distrutta dalle fiamme. L'incidente è avvenuto in mattinata nel tratto Marene-Carmagnola, in provincia di Cuneo, e ha coinvolto due veicoli. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Saluzzo, perché una delle due vetture si è incendiata. Sul posto anche il 118: due persone sono state portate in ospedale per accertamenti, entrambe in codice verde.