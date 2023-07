Incidente auto e camion, coinvolti altri cinque veicoli in sosta

Un incidente stradale tra un camion e un'autovettura, altri cinque mezzi - in sosta - coinvolti, due persone soccorse dal 118 e dai Vigili del Fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza la zona. E' successo stamattina intorno alle 6 a Vercelli, in via Paggi. Sul posto presenti anche pattuglie delle forze dell'ordine per effettuare i rilievi dell'incidente, che ha coinvolto in totale sette mezzi. Le due persone soccorse dagli operatori del 118 sono sembrate in buone condizioni. Il mezzo pesante si è ribaltato e parte del carico si è rovesciata sull'asfalto.