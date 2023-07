Inseguimento da film, la Polizia ferma un'auto in fuga da Pavia

E' stato un inseguimento rocambolesco da Pavia a Valenza ma alla fine due pattuglie delle volanti di Alessandria hanno intercettato l'auto che non si era fermata all'alt dei Carabinieri mentre si trovava nel territorio lombardo. I poliziotti - che avevano ricevuto la segnalazione dai militari della compagnia di Voghera - sono riusciti a bloccare la macchina e il conducente che guidava in modo spericolato. Si tratta di un uomo, di circa 40 anni, italiano, in stato di agitazione psichica, che è stato affidato ai sanitari per le opportune valutazioni del profilo psichiatrico e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Veicoli danneggiati e lievi ferite per i due operatori di Polizia dopo una breve colluttazione.