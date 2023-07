Intelligenza artificiale, una proposta in Consiglio regionale per tutelare il lavoro

“La diffusione dell’intelligenza artificiale (AI) offre nuove opportunità, ma al tempo stesso pone nuove sfide. Lo scopo della proposta di legge, che ho presentato e che auspico venga discussa e approvata in tempi brevi, è quello di attraversare la transizione tecnologica in atto senza mettere a repentaglio la tenuta sociale". Così Monica Canalis, consigliera regionale del Pd, presenta la proposta di legge di cui è prima firmataria.

“Si paventa infatti una consistente perdita di posti di lavoro se il veloce processo di introduzione dell’intelligenza artificiale nei sistemi produttivi non viene accompagnato da una riduzione del divario digitale che storicamente caratterizza la forza lavoro italiana. La Regione può far leva sullo strumento della formazione professionale, di cui detiene la competenza esclusiva, per potenziare il capitale umano e agire preventivamente sull’impatto di questa nuova rivoluzione industriale, e dall’altro lato può potenziare riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori che perderanno il lavoro. Il saldo tra i posti creati dall’AI e quelli persi a causa delle nuove tecnologie interesserà, in particolare, le mansioni non toccate dalle precedenti rivoluzioni industriali”.

La consigliera cita uno studio condotto da Goldman Sachs e reso noto nel 2023, secondo il quale i posti a rischio, a livello mondiale, a causa della diffusione dell’AI, sarebbero 300 milioni. In Europa la figura lavorativa che desterebbe maggiori preoccupazioni è quella degli impiegati (46%), seguita dai tecnici (34%), professionisti (31%), dirigenti (29%), membri delle forze armate (22%), lavoratori specializzati in agricoltura, silvicoltura e pesca (21%), addetti ai servizi e alle vendite (15%), impiegati in occupazioni elementari (8%), operai (7%) e artigiani e affini (4%).

“Le precedenti transizioni tecnologiche – prosegue la consigliera Pd - hanno comportato una perdita di posti di lavoro in specifici settori, non compensata da politiche pubbliche in grado di agire per tempo. Ci sono stati quasi esclusivamente interventi ex post, non sistemici e spesso rivolti alla salvaguardia della singola impresa. Le risorse finanziarie ci sono, grazie al PNRR e al Fondo Sociale Europeo. Quello che manca è una strategia politica chiara. Per questo - spiega Canalis - la proposta di legge individua due azioni politiche specifiche: il varo di un piano triennale di formazione per le persone operanti nei settori giudicati più a rischio di essere sostituite, e di ricollocazione delle persone che perderanno il lavoro a causa dell’intelligenza artificiale; la creazione di un tavolo di coordinamento tra Regione, atenei, agenzie formative, centri di ricerca, sindacati e organizzazioni datoriali".

“La proposta di legge presentata dalla collega Canalis – chiosa il presidente del gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo – si inserisce perfettamente tra le proposte costruttive che il Partito Democratico ha avanzato, in questi anni, sul tema del lavoro, provvedimenti importanti e condivisibili da tutte le forze politiche che mirano alla tutela dei posti di lavoro e al contrasto alla disoccupazione e al precariato. Di fronte all’accelerazione tecnologica che, giorno dopo giorno, sempre più massicciamente sta interessando tanti settori lavorativi credo che sia fondamentale rafforzare le competenze dei lavoratori, investendo sulla necessaria formazione”.

“Per adattare i percorsi di formazione professionale che rafforzino le competenze dei lavoratori e li riqualifichino si attingerà al Fondo Sociale Europeo per una somma concordata con la Giunta” conclude la Consigliera.