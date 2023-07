Intesa Sanpaolo, utili su dell'80 per cento rispetto al 2022

Intesa Sanpaolo batte le attese degli analisti e chiude il primo semestre dell'anno con un balzo dell'utile netto a 4,22 miliardi, in crescita dell'80% rispetto ai 2,35 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso.

La banca con sede legale a Torino prevede un utile netto a fine anno a oltre 7 miliardi di euro. Con questi numeri potrebbe essere in forte crescita il dividendo per la controllante Compagnia di San Paolo, che poi utilizza i fondi per progetti sociali sul territorio. Alle stime attuali potrebbe superare i 300 milioni di euro. A parità di condizioni lo scorso anno erano poco meno di 200 milioni.

La banca ha “conseguito il miglior semestre di sempre, investendo significativamente in tecnologia per continuare ad avere successo in futuro. Abbiamo iniziato il nostro viaggio digitale che ci proietterà verso il futuro”, ha affermato l'amministratore delegato Carlo Messina in un incontro con gli analisti finanziari.

ll boom dell'utile è principalmente il frutto del rialzo dei tassi di interesse. Nei primi sei mesi dell'anno, infatti, i ricavi da interessi hanno fatto registrare un aumento del 68,9% a 6,84 miliardi. Ma a questo, ha detto ancora Messina, si aggiunge il fatto di poter contare su “un modello di business unico sviluppato negli anni e su un'infrastruttura digitale tecnologicamente avanzata”.