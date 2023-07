Invitalia entra in Pernigotti, gianduiotti e torroni torneranno a Natale

È stata perfezionata oggi con l'ingresso di Invitalia la compagine societaria della Pernigotti Holding, società costituita dal fondo americano Lynstone di JP Morgan che ha rilevato dal gruppo turco Toksoz l'intero capitale sociale della Pernigotti. L'operazione, condotta per Invitalia nell'ambito del Fondo per la salvaguardia dei marchi storici, ha consentito di ricostituire il capitale sociale per 7 milioni di euro (75% Lynstone-JP Morgan, 25% Invitalia) e così porre le basi per il rilancio del marchio e della produzione. Invitalia è l'agenzia nazionale per lo sviluppo delle imprese ed è di proprietà del ministero dell'Economia.

I due soci cooperano nella stessa misura anche in Walcor, storico marchio cremonese specializzato nella produzione di uova di Pasqua e monete di cioccolata. È stata così condotta una “operazione gemella” che integra fornitori, prodotti, rete commerciale e management. “Già dal prossimo periodo natalizio, i prodotti a marchio Pernigotti - spiega l'azienda - torneranno disponibili per i consumatori, che hanno dimostrato anche in recenti analisi di mercato di aspettare il ritorno sugli scaffali della distribuzione dei gianduiotti, dei torroni di alta qualità, delle praline”.

L'assemblea ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione della Pernigotti Holding, con Luigi Mastrobuono presidente, Attilio Capuano amministratore delegato, Camille Le Baut consigliere, membri a loro volta anche del consiglio della Walcor. Ieri, giovedì 27 luglio, Capuano aveva incontrato il sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, garantendo al primo cittadino l'intenzione dell'azienda di mantenere il legame tra il marchio e la città.