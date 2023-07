Juve, stop a Lukaku. E Giuntoli vara la "strategia del disturbo"

Le parole di Giuntoli sono state chiare: nessun arrivo, se prima non si vende. Non ci sono incedibili, a cominciare da Dusan Vlahovic, ma al momento, in mancanza di mega-offerte (che per la Juve vuol dire dagli 80 milioni in su), sarà il serbo l'attaccante di punta della nuova Juventus. Paris Saint-Germain permettendo. L'idea Romelu Lukaku, a quanto sembra, scalda solo il cuore di Allegri: non certo i tifosi, memori delle ultime polemiche quando il belga vestiva la maglia dell'Inter. Ancora meno, a quanto sembra, la dirigenza bianconera, a cominciare da Cristiano Giuntoli, la cui linea - giocatori giovani e colpi sostenibili - in teoria dovrebbe essere tutt'altra.

Pogba, incontro decisivo?

Non è l'unico pensiero del nuovo direttore sportivo, che dovrà pensare alle uscite: in cima alla lista sembra esserci, al momento, Pogba. Oggi è previsto un vertice col giocatore francese, che non ha ancora sciolto le riserve sulla maxi-offerta arrivata dall'Arabia Saudita. Secondo indiscrezioni di stampa, Giuntoli dovrebbe partire all'offensiva proponendo al Polpo una riduzione del mega-ingaggio da 8 milioni di euro a stagione.

Inter destabilizzata

Quello che è certo è che Giuntoli, al momento, sta mettendo a segno una sorta di “strategia del disturbo” nei confronti dell'Inter: prima il mancato rinnovo di Lukaku. Poi la concorrenza per il ritorno in Italia di Morata. Senza dimenticare la cessione di Cuadrado: l'arrivo del colombiano sta creando parecchi malumori tra i tifosi nerazzurri. L'espressione del Panita all'arrivo in casa Inter era tutta un programma, né sono valse a rasserenare l'ambiente le sue prime parole da interista: “Sono in uno dei più grandi club d'Europa”. Molto più eloquente lo striscione della curva nord: "Fino a oggi hai fatto di tutto per farti odiare. Se è altro che vuoi sta a te dimostrare". Quello che è certo è che Cuadrado, per la rissa durante l'andata di Juve-Inter di Coppa Italia, sconterà le due giornate di squalifica… con l'Inter. Per il battibecco coi nerazzurri. Originato da un suo errore, che ha portato al rigore per l'Inter. Trasformato proprio da Lukaku.