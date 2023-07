Juventus di rigore: battuto il Milan nel debutto di Los Angeles

Prendere troppo sul serio il calcio di luglio sarebbe sbagliato. Dunque il successo per 6-5 dopo i calci di rigore, 2-2 nei tempi regolari, con cui la Juventus ha chiuso il suo primo impegno stagionale, nella trasferta americana contro il Milan, lascia il tempo che trova. A interessare tecnico e tifosi, nella serata di Los Angeles, più che il finale è la trama perché dopo quindici giorni di preparazione l’obiettivo è verificare condizione, meccanismi tattici, stato di forma.

Allegri al pronti via schiera il consolidato 3-5-2, con Scezsny in porta, una linea difensiva composta da Gatti, Bremer e Danilo, una mediana dove si rivede McKennie accanto a Locatelli e Miretti con i nuovi innesti Weah e Cambiaso sulle fasce e Kean e Chiesa in attacco.

Le reti

A sbloccare il risultato è però il Milan che al 24’ passa con Thiaw, abile a deviare in rete di testa una punizione di Theo Hernandez. La risposta bianconera è affidata alle iniziative di Chiesa: ed è proprio un suo calcio d’angolo a propiziare il pari firmato da Danilo dopo un batti e ribatti in area. Pochi giri di lancetta e la formazione di Pioli torna avanti grazie a Giroud, ancora sugli sviluppi di un calcio piazzato. Milan più in palla e Juve che non molla e così al 2’ della ripresa arriva il pari, con una sfortunata deviazione di Giroud che trafigge il proprio portiere dopo una punizione di Chiesa. C’è ancora spazio per qualche spunto di Kean e Weah poi con la girandola i due tecnici concedono spazio a turn over e giovani. Ai rigori i rossoneri pagano gli errori di Romero, Pobega e Bartesaghi, per la Juve decisivo Soulé che piazza il penalty decisivo.

La tournée

Il prossimo impegno americano dei bianconeri mercoledì 2 agosto a Orlano contro il Real Madrid per testare i progressi e saggiare un antipasto di Europa.