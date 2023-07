Primo giorno di raduno per Juventus e Torino

Paul Pogba è ancora un uomo immagine della Juventus, il calciatore è tra i modelli scelti per la presentazione della seconda maglia, ispirata al Monte Rosa. Eppure con il passare delle ore sembra sempre più lontano da Torino. Un video diventato rapidamente virale sui social mostra il francese di rientro da un fine settimana passato a Gedda, in Arabia Saudita ,dove avrebbe visitato le strutture dell’Al Ittihad, squadra locale che in rosa ha già N’Golo Kanté e Karim Benzema. L’offerta araba è faraonica: 100 milioni di euro in 3 stagioni più eventuali bonus. Un esilio dorato in un campionato che punta ad espandersi ma che non avrebbe ancora convinto del tutto il giocatore. Paul, che nei giorni scorsi aveva ricevuto la visita della procuratrice Rafaela Pimenta, vorrebbe giocarsi le sue chance in Italia, tanto da pensare ad una riduzione dell’ingaggio pur di rimanere in bianconero.

Paul Pogba, tra Arabia Saudita e Torino

Una notizia destinata a scuotere l'ambiente nel giorno del via alla nuova stagione. Sui social circolano le immagini dell'arrivo al J Medical di Massimiliano Allegri e dello stesso Pogba, al lavoro già da qualche giorno. In questi minuti sono attesi i primi calciatori mentre i nazionali arriveranno entro venerdì. Primo giorno di scuola anche in casa Torino. Il Filadelfia ha accolto i primi giocatori a partire dalle 8: colazione con il tecnico Ivan Juric e poi subito primi esercizi a porte chiuse. I nazionali arriveranno entro venerdì, mentre sabato è in programma una giornata a porte aperte sempre al Fila. Per il mercato resta calda la pista che porta a Messias del Milan per uno scambio con Singo mentre si attende la firma di Josh Doig