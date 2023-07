JWST, possibile acqua in un disco di gas e polvere

Acqua nella regione interna di un disco di gas e polvere attorno alla stella PDS 70, a circa 370 anni luce di distanza dalla Terra. La possibilità emerge da uno studio, pubblicato su Nature, di un team di ricerca guidato dall’Istituto Max Planck per l’Astronomia e a cui partecipa anche l’Inaf, Istituto Nazionale di Astrofisica. Una ricerca resa possibile dal James Webb Space Telescope, il telescopio spaziale di Nasa ed Esa; sarebbe il primo rilevamento di questo tipo in un disco di gas e polveri che ospita già almeno altri due pianeti, di tipo gassoso. Secondo gli astronomi in quell'area potrebbero essere in formazione pianeti rocciosi; dall'analisi dei dati, questi eventuali pianeti nati nel disco interno potrebbero avere una significativa disponibilità d'acqua, il che implementerebbe le possibilità di sviluppare condizioni favorevoli alla vita. Lo studio potrebbe contribuire a capire se è possibile che sui pianeti ci sia acqua, e quindi una potenziale abitabilità, già durante la loro formazione. Le osservazioni sono state effettuate sfruttando lo strumento MIRI (Mid-InfraRed Instrument) del JWST. Secondo l'analisi dei dati, l'acqua sarebbe sotto forma di vapore caldo, compatibile con una temperatura di circa 330 gradi.