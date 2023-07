Kickboxing, Perona d'argento

Un argento nella kickboxing firmato Piemonte. A conquistarlo, ai Giochi Europei 2023 a Cracovia, Nicole Perona, biellese che gareggia per la Kickstar di Cuneo. L'azzurra, che partiva dalla posizione nove del ranking mondiale, è stata battuta in finale nella categoria fino a 52 chilogrammi della disciplina full contact dalla seconda del ranking, l'atleta turca Emine Arslan. Secondo gradino del podio così per Perona che, nel corso della sua carriera sportiva, ha conquistato, tra i tanti titoli nazionali e internazionali, due Mondiali e tre Europei, oltre a numerose Coppe del Mondo e d'Europa.