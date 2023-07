La Corte dei Conti approva il bilancio della Regione. Debito giù, su le spese sanitarie

E' positivo il giudizio della della Corte dei Conti sul bilancio 2022 della Regione Piemonte.

I numeri

Le entrate complessive sono state pari a 15,2 milioni di euro mentre le spese complessive ammontano a oltre 14,9 miliardi. Positivo per oltre 149,1 milioni di euro il risultato di gestione, ma il disavanzo nel 2022 risulta a 5,3 miliardi. Diminuisce progressivamente l'indebitamento e si attesta sui 4,6 miliardi di euro. Il risultato finale di cassa è di circa 95,5 milioni euro, in flessione rispetto agli anni precedenti. La voce sanità pesa sul bilancio complessivo per 10,4 miliardi e incide per il 74% sulla spesa complessiva. Infine gli investimenti nella sanità si attestano a circa 525 milioni di euro.

Le considerazioni sul Pnrr

Tra le considerazioni fatte, la Procura regionale ha chiesto alla Regione riscontri più dettagliati dei progetti regionali legati al Pnrr. "Tra le richieste istruttorie formulate da questa Procura alla Regione Piemonte - ha evidenziato il procuratore regionale Quirino Lorelli - si era richiesto di conoscere lo stato di realizzazione dei progetti regionali afferenti il Pnrr e l'andamento della relativa spesa. Il riscontro istruttorio fornito dall'amministrazione regionale - ha aggiunto Lorelli - è però privo di dati contabili. La Regione ha dato atto di essere assegnataria di oltre 1,1 miliardi di euro per l'attuazione di centinaia di progetti. Questa Procura deve però rilevare come non risulta possibile, dalla consultazione del sito web regionale, un aggiornamento sullo stato di attuazione di ciascun progetto".

Le reazioni

"Siamo felici di proseguire in questo trend positivo di pagamento dei debiti. Il fatto che si sia riusciti, anche quest'anno contraddistinto dalla coda del Covid e dagli effetti della guerra, a continuare a ridurre il disavanzo e il debito è per noi motivo d'orgoglio". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dopo il via libera della Corte dei Conti sulla rendicontazione 2022. "Il debito è una zavorra grande che ci portiamo dietro: dal nostro insediamento a oggi abbiamo pagato quasi 2 miliardi di euro. Nel

2022 ammontano a 500 i milioni di euro pagati", ha sottolineato Cirio.

Critiche dalle opposizioni. "Anche la Corte dei Conti chiede più trasparenza sui progetti regionali finanziati con il Pnrr: emerge nel Giudizio di parifica reso noto oggi. In sostanza i giudici contabili concordano con quanto chiesto a più riprese dal Movimento 5 Stelle, con un ordine del giorno presentato in aprile per chiedere una Commissione speciale del Consiglio regionale sul monitoraggio del Pnrr". Così la capogruppo pentastellata in Regione, Sarah Disabato, con i consiglieri Sean Sacco e Ivano Martinetti. "E' di fondamentale importanza - dicono gli esponenti M5s - monitorare con attenzione gli interventi, l'uso dei fondi europei da parte della Regione e l'efficacia dei bandi regionali. La Commissione sarebbe uno strumento efficace per garantire piena trasparenza sull'impiego delle risorse del Pnrr, come richiesto dalla Corte dei Conti". "Su proposta del Movimento 5 stelle - sottolineano - tale commissione è già stata istituita in Lombardia".