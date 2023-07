La piana di Torino senza zucchine a causa della grandine

Gian Felice Romano è uno dei cento agricoltori del santenese che riforniscono Torino di zucchine a chilometro zero. La grandinata di giovedì sera ha causato la perdita totale del raccolto. I grossisti ora dovranno rifornirsi da Lazio e Puglia finché qui non cresceranno nuove piantine.

Le aziende danneggiate sono tutte a conduzione familiare. Ognuna ha circa un ettaro o poco più, che rende all'incirca 250 quintali di produzione a ciclo per tre o quattro raccolti all'anno. Quasi nessun agricoltore è assicurato per via dei costi considerati proibitivi.

Ma non è solo la coltivazione di zucchine ad essere stata gravemente danneggiata. Coldiretti Piemonte ha fatto una prima stima dei danni della grandinata, che ha coinvolto il territorio da Santena al Roero: tra i 50 e i 60 milioni di euro. Questo senza contare la produzione vitivinicola perché si spera che le viti si riprendano.

Interviste a: Gian Felice Romano, agricoltore; Giancarlo Chiesa, vicedirettore Coldiretti Torino