La playstation in sala operatoria

Un robot, Ily, per la chirurgia endoscopica, controllato grazie alla playstation. E' successo in una sala operatoria dell'ospedale Mauriziano di Torino per operare un paziente affetto da calcolosi renale complessa. Il nuovo robot, ha spiegato il dottor Roberto Migliari, direttore di Urologia del Mauriziano, “presenta un braccio multifunzione che guida con estrema precisione uno strumento endoscopico flessibile all’interno delle vie urinarie fino a localizzare il calcolo. Una volta raggiunto possiamo polverizzarlo con il nuovo potente super laser pulsato, già recentemente utilizzato per la chirurgia della prostata”. Lo strumento flessibile, prima comandato a mano, viene teleguidato dal controller della Playstation, permettendo al chirurgo che lo aziona di restare lontano dalle radiazioni x, utilizzate per mostrare la strada da seguire.