La Serie A ripartirà con Torino-Cagliari e Udinese-Juventus. Il derby l'8 ottobre. I calendari

Una neopromossa, il Cagliari, per il Torino, che partirà in casa, forte del sostegno del pubblico dell'Olimpico. Lontano dalle mura amiche, invece, la Juventus, che affronterà in trasferta contro l'Udinese la prima giornata del campionato di Serie A 2023/24.

Nel weekend dell'8 ottobre, all'ottava giornata, il Derby della Mole. Che tornerà poi alla 32esima giornata, il 14 aprile 2024.