Lukaku, è intrigo. Rottura con l'Inter, Juve in agguato. Vlahovic al Chelsea?

Primo allenamento a porte aperte per la Juventus alla Continassa, davanti ai tifosi invitati dalla società. Nella partitella in famiglia, terminata 1-1, il primo a segnare è Vlahovic, acclamato dal pubblico. Gli risponde Iling-Junior, il giovane inglese promosso la scorsa stagione dalla seconda squadra.

Ma a tenere banco sono le voci di mercato: Lukaku, ora al Chelsea, ha rotto con l'Inter, c'è un'offerta della Juventus, per prenderlo i bianconeri darebbero via proprio Vlahovic, agli stessi londinesi o al Paris Saint-Germain. La prossima settimana la squadra partirà per la tournée americana. Resteranno ad allenarsi in Italia i fuori rosa, a partire da Bonucci, che piace a Lazio e Fenerbahce.

In 1500 al Filadelfia

Entusiasmo al Filadelfia per il primo allenamento a porte aperte con ingresso libero, 1500 i supporter presenti. Agli ordini di Juric anche i nazionali appena rientrati, da Pellegri a Milinkovic-Savic. Ma per quei settori - l'attacco e la porta - i tifosi chiedono rinforzi. Mentre per la trequarti il Toro pensa a Messias del Milan e continua a trattare il ritorno di Vlasic. Lunedì inizierà il ritiro della squadra a Pinzolo, in Trentino-Alto Adige, prima amichevole il 22 luglio con la Feralpisalò.