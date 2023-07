Laura Bassi, conclusa la campagna nel Mediterraneo

La nave era partita da Trieste lo scorso 10 giugno. In diciotto giorni di navigazione ha raggiunto anche il mar Egeo e poi il Golfo di Napoli.

La rompighiaccio dell'istituto Italiano di Oceanografia e Geofisica sperimentale ha preso parte a tre diverse iniziative scientifiche. Inizialmente ha acquisito tre carote di sedimenti per il progetto Carta Geologica Ufficiale d’Italia (CARG), coordinato dal Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca ambientale – ISPRA, in qualità di organo cartografico dello Stato, svolto in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, con il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e le Università e prevede la realizzazione della cartografia geologica nazionale alla scala 1:50.000.

Poi, la Laura Bassi ha proseguito la navigazione nell'Egeo, a Ovest del Peloponneso, fra il Golfo di Patrasso e le isole Ionie (Cefalonia, Lefkada e Zacinto), area di studio del Progetto Eurofleet POSEDION. Ha acquisito dati geofisici marini.

“POSEIDON mira a studiare la geologia di una delle regioni probabilmente più complesse e relativamente poco valutate dal punto del rischio sismico, che si estende attraverso il dominio tettonico del Peloponneso occidentale e delle Isole Ionie” spiega il capo missione Roberto Romeo, del Centro di Gestione Infrastrutture Navali dell’OGS. “L’Arco Ellenico - continua - è una struttura tettonica dovuta alla subduzione della placca africana sotto la placca del mar Egeo. Questo sistema ha prodotto numerosi grandi terremoti, per lo più offshore, registrati dalla rete sismologica nazionale greca. I terremoti si verificano nelle zone di subduzione più spesso che altrove, causando un'intensa deformazione e i più grandi tsunami, e quindi le maggiori perdite economiche e di vite umane”. E' stato quindi raccolto un set di dati multiscala, con l’acquisizione di 1836 km2 di dati sonar Multibeam, di 954 km profili sismici a riflessione multicanale, di 1939 km di dati acustici ad altissima risoluzione e il prelievo di campioni del fondale marino con un carotaggio a 4221 m di profondità.

Infine la rompighiaccio italiana si è spostata nel sud Adriatico per la campagna oceanografica FixO3-12, che ha come obiettivo posizionare una nuova boa acquisita da OGS ed eseguire la manutenzione dell’Osservatorio Regionale EMSO-E2M3A, parte della rete di infrastrutture europee per l’osservazione dei mari profondi ed è gestito in collaborazione con l‘Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche di Bologna (Cnr-Isp). Sono stati anche raccolti profili dei principali parametri fisico-chimici (temperatura, salinità, ossigeno) e campioni d’acqua per lo studio del sistema carbonatico (acidificazione).

Prossima missione della nave Laura Bassi, a ottobre, quando ripartirà alla volta dell'Antartide.