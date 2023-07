Lavori in corso sulla provinciale 147 della Val Borbera

Conto alla rovescia per la riapertura della provinciale 147 della Val Borbera. Il primo maggio dell'anno scorso una maxi frana ha bloccato il traffico, adesso sono iniziati i lavori condotti dalla Provincia, per una spesa di 750 mila euro, in buona parte finanziata dalla Regione.

In questi dodici mesi tanti gli appelli e le proteste da parte degli abitanti di Carrega Ligure e delle frazioni a monte della frana, costretti a passare in Liguria per arrivare in provincia di Alessandria.

Il primo maggio del 2023 tanti hanno partecipato a due cortei, uno da Connio, l’altro dal ponte di Cartasegna, arrivati simbolicamente a ridosso della frana.