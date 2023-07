Lavoro in nero e violazioni della sicurezza a Porta Palazzo: denunce e 160mila euro di sanzioni

Lavoravano in nero al mercato di Porta Palazzo pur essendo assegnatari del reddito di cittadinanza. Per questo 6 persone sono state denunciate dal Nucelo carabinieri ispettorato del lavoro di Torino: secondo le indagini i lavoratori hanno percepito in nero denaro in contanti per oltre 96mila euro. Sono state inflitte sanzioni pari a oltre 161 mila euro ed emesse diffide accertative per il recupero di crediti patrimoniali.

I controlli erano scattati dopo il grave infortunio di un lavoratore addetto alla movimentazione dei banchi a motore, che è risultato privo di contratto di lavoro e di una copertura assicurativa e previdenziale.

Gli accertamenti si sono concentrati sui mezzi che movimentano ogni giorno i banchi del mercato. Dopo aver controllato circa 40 soggetti, 9 persone sono state denunciate per violazioni in materia di salute e sicurezza. In particolare, e' stata riscontrata la mancanza dell'elaborazione del dvr, la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.