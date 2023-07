Lavoro nero, i carabinieri sospendono l'attività di tre ristoranti etnici e di un'azienda tessile

Dovranno restare chiuse fino all'assunzione di tutti i lavoratori trovati in nero. Questo l'esito dei controlli effettuati nel mese di giugno 2023 dai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Comando Provinciale Carabinieri di Torino su quattro attività imprenditoriali di Venaria Reale, Mappano e San Carlo Canavese. Tre ristoranti etnici e un'azienda tessile sono stati sanzionati perché su 53 lavoratori controllati, 8 non avevano contratto, il 15 per cento complessivamente, più del 10 per cento anche singolarmente per cui è prevista la sospensione dell'attività.

Comminate sanzioni per oltre 34mila euro.

Gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

In un caso, il titolare è stato anche deferito per gravi mancanze in materia di sicurezza, con contestazioni di carattere penale, in particolare la mancata costituzione del (RSPP), Servizio di Prevenzione e Protezione. La riapertura potrà quindi avvenire solo al ristabilirsi delle idonee condizioni di sicurezza ed all’assunzione del personale impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.