Le Guardie zoofile salvano "Rugoso" dai maltrattamenti. Tre gli indagati

Il suo nome è Rugoso. E da oggi la sua vita cambierà grazie all'intervento delle guardie zoofile di Agriambiente che lo hanno salvato da una drammatica realtà di maltrattamenti.

L'animale - di razza simil sharpei - viveva da tempo da solo, dentro un campo dalle parti di Orbassano usato come discarica a cielo aperto, con sei capre. Le guardie sono intervenute dopo avere ricevuto una segnalazione e hanno trovato l'animale chiuso in una gabbia, in un appezzamento di terra ricolmo di rifiuti. Il cane era circondato da escrementi, una ciotola di acqua putrida e lattine di cibo sparse per terra.

E' apparso molto magro, con una forte congiuntivite e lesioni alle orecchie ulcerate. Il cane, accertati i maltrattamenti subiti, è stato sequestrato e portato dal veterinario.

La procura di Torino non ha potuto fare altro che convalidare il sequestro, visti gli elementi di prova raccolti. Rugoso è stato portato alla Croce Blu di Piossasco (Torino).

Tre persone sono state iscritte sul registro degli indagati: il proprietario del terreno, la proprietaria del cane e il custode (affidatario) dello stesso. All'operazione ha partecipato anche la polizia locale di Orbassano.