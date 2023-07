Levaldigi prova a spiccare il volo tra aerei cargo e tratte commerciali

I due voli del giovedì da e per l'aeroporto di Cuneo Levaldigi sono con Casablanca, la mattina, e Cagliari, il pomeriggio. Verso mezzogiorno lo scalo è vuoto, ci sono ancora solo due passeggeri atterrati dal Marocco, vivono in Italia da anni. Il loro volo risulta sempre pieno.



Levaldigi ha al momento cinquei tratte: Casablanca, Cagliari, Palermo e i velivoli da otto posti per Saint-Tropez e Figari, in Corsica. Nel 2022 ha registrato 160mila passeggeri, la metà rispetto al record del decennio precedente. L'ultimo bilancio della Geac, la società in gran parte privata con piccole quote di Camera di commercio e Comune di Savigliano, ha visto una perdita di quasi un milione e mezzo di euro. Ora, però, lo scalo punta al rilancio, con un nuovo piano industriale che è stato presentato alla Camera di commercio di Cuneo e che sarà proposto entro dicembre all'Enac. Una visione trentennale e un cambio di passo, con l'allungamento della pista per puntare sul cargo, il trasporto merci.

Previsti investimenti nel fotovoltaico. Non saranno abbandonati i voli commerciali. Una novità è il ritorno della tratta per Roma, sarà attiva dal 30 ottobre. Sarà necessario però investire sulle infrastrutture: strade e ferrovia perché l'aeroporto non sia più isolato. Dalla Provincia di Cuneo annunciato un primo stanziamento di 250 mila euro.