L'Ironbike sfida le cime piemontesi, in testa la spagnolo Brandan Marquez

Le montagne più temute, quelle piemontesi, teatro dell'IronBike. Dopo la terza tappa in testa alla classifica generale c'è lo spagnolo Brandan Marquez.

LA SECONDA TAPPA

Dominio spagnolo nella classifica della seconda tappa dell’Ironbike dal Rifugio Fauniera a Revello, 118 chilometri con 2.887 metri di dislivello. Prima l'ascesa al monte Bellino, che con i suoi quasi 3000 metri rappresenta la cima Coppi dell’IRONbike. Dopo aver raggiunto la vetta, i corridori si buttano in discesa per giungere al termine della prova speciale posta in Valle Varaita. Con una serie di saliscendi raggiungono la piccola cittadina di Revello in valle Po, anticamente parte del Marchesato di Saluzzo, in cui rivestiva una notevole importanza commerciale quale sbocco diretto verso i paesi d’oltralpe. Brandan Marquez resta leader della classifica generale, mentre guadagna posizioni il belga Van Hoeydonk Elias. Il carmagnolese Mattia Gianotti segue il gruppetto di testa.