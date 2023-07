Lorusso e Cutugno, due morti dall'inizio dell'anno

Era stato dimesso dalla Sezione Psichiatrica un mese fa e aspettava una risposta da una comunità specializzata. Ma in quella comunità angelo libero, 44 anni, non ci andrà mai.

La polizia penitenziaria lo ha trovato impiccato in cella. Ogni tentativo di rianimazione - fa sapere attraverso il sindacato autonomo di polizia penitenziaria - è stato vano. In passato aveva commesso dei reati, tra cui un omicidio colposo, per i quali scontava un provvedimento di cumulo, prima ai domiciliari, poi violati. Un soggetto fragile che - per il suo avvocato - non sarebbe dovuto finire in carcere.

la seconda vittima nel 2023 al Lorusso e Cutugno di Torino.

Una donna rumena di 52 anni, si era impiccata nella sezione femminile a poche settimane dalla sua scarcerazione.

Un agente ogni 46 detenuti, 940 posti in cui vivono 1351 prsone, e dove il 40 per cento dei detenuti fa uso di psicofarmaci, come ha raccontato l'ultimo report di Magistratura Democratica. Una struttura difficile e sovraffollata dove l'anno scorso si sono tolti la vita in quattro, finita sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti per il processo sulle presunte violenze, avvenute tra il 2017 e 2019 ai danni di una decina di detenuti da parte di oltre una ventina di agenti. Tra le accuse anche il reato di tortura. Domani la sentenza dell'abbreviato per un altro procedimento parallelo che vede tra gli imputati l'ex direttore del carcere torinese, Domenico Minervini e l'ex comandante della polizia penitenziaria dell'epoca.