Lubo e Ferrari, i lungometraggi in concorso in Laguna targati Film Commission Torino Piemonte

I paesaggi del lago maggiore e dell'alessandrino hanno fatto da ambientazione per il film LUBO di Giorgio Diritti ìsostenuto dalla Film Commission. E' la storia di un giovane jenish che negli anni 30 in svizzera si ritrova a lasciare la famiglia e la sua vita da nomade per indossare divisa. A firmare la sceneggiatura anche il cuneese Fredo Valla.

E' questo uno dei titoli targato Piemonte che concorreranno all'80esima mostra del Cinema di Venezia. Non è però il solo. C'è anche il grande lavoro del regista americano Michael Mann dedicato a Enzo Ferrari. A interpretarlo Adam Driver, mentre Penelope Cruz è sua moglie Laura. Un vero e proprio colossal nell'ambientazione e nella ricostruzione dell'epoca.



Film ma anche documentari nei progetti di film commission che arrivano in laguna. Amor di Virginia Eleuteri Serpieri dedicato a Roma. "Un’altra Italia era possibile. Il cinema di Giuseppe De Santis” è invece un viaggio alla riscoperta del regista di riso amaro firmato da Steve Della Casa. Registi di grande esperienza ma anche giovanissimi come il caso di Irene Dorigotti con Across. Il racconto atraverso riprese e giochi di animazione della sua ricerca di spiritualità. dal trentino alla sindone a Torino.

Infine è sostenuto dalla Film Commission anche l'unico italiano alla settimana internazionale della critica About last year, prodotto dalla torinese Base Zero. La storia di tre donne unite dall'orgoglio LGBT e dalla passione per la ballroom.