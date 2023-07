L'ultimo saluto all'uomo che ha legato il suo nome alla Tav

Composto e commosso, c'è tutto il mondo delle istituzioni, economico e politico torinese, a salutare Mario Virano, il direttore generale di Telt scomparso a 79 anni nella notte tra venerdì e sabato scorsi, per venti anni impegnato per la causa della tav prima da presidente dell’osservatorio della Torino Lione poi in qualità di commissario di governo.

“Punto di riferimento -per il ministro dell'interno Matteo Piantedosi per tutte le istituzioni e le forze di polizia nella gestione della fase più difficile" dell'opera, era riuscito con il dialogo e la mediazione a superare gli ostacoli sul cammino del progetto. Come quando sindaco Sergio Chiamparino lo cambiò.

Fu il governo Berlusconi a nominarlo commissario straordinario di governo e presidente dell'Osservatorio.

Visibilmente commosso Piero Fassino, sua l’idea di indicare Mario Virano come presidente dello stesso.

Una commozione che alla fine della funzione si scioglie nelle lacrime.

Presenti anche alcuni sindaci dei comuni della Val Susa. Anche il consiglio comunale in sala rossa lo ha ricordato e omaggiato con un minuto di silenzio